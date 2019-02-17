0553 313 94 23

Antmen: "4 gününüzü ayırarak hayat kurtarabilirsiniz"

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Onkolojisi, Kemik İliği Nakli Uzmanı Prof.

17 Şubat 2019 Pazar 11:01
Antmen: "4 gününüzü ayırarak hayat kurtarabilirsiniz"

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Onkolojisi, Kemik İliği Nakli Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, kök hücre denince ameliyat sanıldığını ancak normal bir kan bağışından farksız olduğunu belirterek, "Sadece 4 gününüzü ayırarak bir hayat kurtarabilirsiniz" dedi.


Antmen, yaptığı açıklamada, kök hücre nakli gerektiren hastalıklarda verici bulunmasının en önemli nokta olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’deki bağışçıların olması ve giderek artması dolayısıyla tüm nakil bekleyen hastalarımız için Türkkök önemli bir dayanağımız. Bizi izleyecek olan herkese mesajımız şudur, lütfen kemik iliği nakli bekleyen tüm çocuklar ve erişkinler için Kızılay’a giderek ben verici olmak istiyorum diyerek bekleyenlere şifa olmalarıdır. Türkiye’de kan verme oranları şuanda düşük ayrıca kök hücre nakli için verici olma oranı batıya göre oldukça düşük. Şu anda Türkkök verilerinde 100 bine yaklaşmış olma ihtimali var ama Türkiye nüfusuna göre bu rakam oldukça düşük en az 500 bine çıkmamız gerekiyor. Medya aracılığıyla ve sosyal medya aracılığıyla bu işin önemini mutlaka halkımıza anlatmamız lazım. Bazen medyada bireysel olarak hastaların haberleri çıkıyor o an fırtına gibi bağış kampanyası başlıyor ama o hastayla birlikte tekrar unutuluyor. Bir sağlık politikası şeklinde bunun hep canlı tutulması ve kan bağışında olduğu gibi sürekli olarak motive edilmesi lazım. Nakil bekleyen çocuklarla ve büyükler nakil beklerken sorun yaşamasınlar" diye konuştu.


Antmen, vatandaşların çoğunun kök hücre nakli için kan verilmesini yanlış bildiğinin altını çizerek şöyle devam etti:


"Bağış konusunda insanların bilgi eksikliği var çünkü kök hücre bağışı denince ameliyat olma ihtimali akılda beliriyor, ama normal kan bağışından çok fazla farklılığı yok. Çok basit yöntemlerle kök hücre toplanabiliyor tıpkı kan bağışında olduğu gibi belirli testler gerekiyor sonrasında alınıp bilgi bankalarında saklanıyor daha sonra bir hastayla uyuşması durumunda veren kişiye ulaşılıp tekrar soruluyor vermek ister misiniz diye. Bağışçının kan vermesi söz konusu olduğunda kendisine en yakın merkeze giderek aferez denilen hücreler toplanıyor. Bağışçının 1 gününü ayırması gerekiyor onun öncesinde de hazırlık aşaması için 3 gün gerekli oluyor yani toplam 4 günlük süre içerisinde bir hayatı kurtarabiliyor. Adana’da biri bağış yapmak isterse, Kızılay’ın istasyonları ve merkezi var oralara giderek ben kök hücre bağışlamak istiyorum demesi ardından form doldurarak 2 tüp kan vermeleri yeterli olacaktır."


Oğlu Emir Kaan Sevik lösemi hastası olan Aynur Sevik ise, "Buradan ben de Türk halkına seslenmek istiyorum. Biz atlattık gibi ama ilik nakli bekleyen o kadar çok hasta var ki onlar için yapmaları gereken en yakın Kızılay merkezine gitmelerini rica ediyoruz. Bazı şeylerin önemi başa gelmedikçe anlaşılmıyor ama başa geldikten sonra da bir faydası olmuyor. Bizim acı tecrübelerimizden faydalansınlar ve lütfen bunun önemini anlasınlar" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı Yelekliler Londra'da! İngiliz polisi terör estirdi
    1. Sarı Yelekliler Londra'da! İngiliz..
    2. Türkiye'nin çatısında kurtarma tatbikatı
    3. Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi..
    4. İstanbul'da bir sitenin istinat duvarı..
    5. Danimarka'da "isim ayrımcılığı" yapan..
    6. Beykoz’da bir sitenin istinat duvarı..
    7. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla..
    8. Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
    9. Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz..
    10. Güler: "Halkımızın ilgi ve teveccühü..
    11. İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve..
    12. Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz
    13. Yerel seçimler öncesi son anket..
    14. Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü..
    15. Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici..
    16. Soğukta terk edilenat ve eşekler..
    17. Elazığ’da huzur uygulamasında aranan 9..
    18. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta..
    19. Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye..
    20. Nargile kahvesi küle döndü
    21. Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü..
    22. Şehit annesi: Erdoğan şehidimin emaneti!
    23. Göl manzaralı kayak merkezinde hafta..
    24. Altay’da bahar havası
    25. Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan..
    26. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    27. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    28. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    29. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    30. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi