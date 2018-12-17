Antioksidan açısından zengin bitki çayları hangileridir?



ANTİOKSİDAN NEDİR?

Antioksidanlar hücrelerde meydana gelen hasarları önlemeye yardımcı maddelerdir. Bazı oksijen moleküllerinin vücutta serbestçe dolaşmasına izin verildiğinde, serbest radikallerin oluşumu olan oksidatif hasara neden olurlar.

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN BİTKİ ÇAYLARI

YEŞİL ÇAY

İçerisindeki E vitamini sayesinde önemli bir antioksidan kaynağıdır. Diğer bitki ve meyvelerden ayıran içerisinde barındırdığı özgün EGCG (Epigallokateşin Gallat) antioksidan maddesidir. Bu madde diğer bütün antioksidanlardan daha etkili şekilde hücrenin yapısını bozan serbest radikallere saldırarak kanserli hücre gelişimini önler.

OOLONG ÇAYI

Önemli oranda antioksidan içeren oolong çayı, kardiyovasküler sağlık sorunlarına karşı kullanılabilir. Oolong çayı içildiğinde bu antioksidanlar kötü kolesterol seviyesini düşürürken iyi kolesterolü yükseltir. Çayın bu özelliği damar tıkanıklığına yol açan kolesterol birikimi engeller ve var olan plakların temizlenmesine yardımcı olur.

NANE ÇAYI

Nane içinde bulunan rozmarinik asit astım tedavisinde kullanılır. Antioksidan etkisiyle pek çok rahatsızlığa yol açan serbest radikallerle savaşır. Nane buharını solumak solunum yollarını açar.

KEKİK ÇAYI

Antioksidan yüklü olduğu için boğaz ve mide ağrılarına çok iyi geliyor. Aslında genel olarak vücut ağrılarınızı dindirmek için kullanabilirsiniz.

ELMA ÇAYI

Elma kabuğu, flavonoidler ve fenolik asit gibi güçlü antioksidanlar bakımından zengindir. Bu fitokimyasallar çeşitli hastalıkların önünü açan serbest radikallere karşı vücudun korunmasına yardımcı olur.