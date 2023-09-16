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Kültür - Sanat Antik kentte bulunan 'küp' heyecanlandırdı
Kültür - Sanat

Antik kentte bulunan 'küp' heyecanlandırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 20:43:00 -

Adana’nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılar sırasında bulunan hazine, bölgede heyecanla karşılandı.

Anavarza Antik Kenti'nin 34 yıl boyunca bekçiliğini yapan ve Anavarza’nın koruyucusu olarak sembol olan Türkiye’nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci’nin kızı ve oğlu, antik kentte bulunan sikke ve ziynet eşyalarının gün yüzüne çıkması ile büyük heyecan yaşadıklarını belirttiler. Hatun Dilci’nin kızı Şükriye Arıkan, bugün küp bulunduğu haberlerine sevindiklerini ifade ederek, “Çok sevinçliyiz. Bu vatanımız, Anavarza için çok hayırlı olur” dedi.

Hatun Dilci’nin oğlu Yücel Dilci ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bölgedeki kazı çalışmaları için teşekkür ederek, “Yıllardır yapılan kazı çalışmaları gibi zaman zaman değerli eserler bulunmakta. Kazı çalışmasında bir küp ve içinde ziynet eşyaları bulunmuş. Böyle değerli eşyaların bulunması, devletimize kazandırılması ile çok mutlu olduk” diye konuştu.

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