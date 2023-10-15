Antik kentler jandarma korumasında
Aydın'da bulunan antik kentler jandarma ekipleri tarafından korunuyor.
Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Müzesi ve sit alanları jandarma ekipleri tarafından korunuyor.
Koruma altında bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı devriyeler tarafından sit alanları, tarihi varlıklar sürekli kontrol ediliyor. Bu çerçevede Karacasu Geyre Mahallesi’nde bulunan Afrodisias Müzesi ve sit alanları devriye ekipleri tarafından kontrol edildi. Kontrollerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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