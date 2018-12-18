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Antidepresanlar yuva yıkıyor

ABD’li uzmanlarca yapılan bir araştırmada, depresyonun kadınlarda felç riskini yüzde 29 arttırdığına dikkat çekilerek, araştırma süresince bin 33 kadının felç olduğu belirtiliyor.

18 Aralık 2018 Salı 16:11
Antidepresanlar yuva yıkıyor

Amerikan Kalp Derneği Dergisi’nde yayınlanan ve depresyon geçmişi olan 80 binden fazla kadının durumunun incelendiği bir araştırmada, depresyonun felç riskini yüzde 29 yükselttiği belirtilerek, araştırma süresince bin 33 kadının felç olduğu yazıldı.

BBC’nin de yansıttığı araştırmaya göre, depresyonda olan kadınlar genel sağlıklarını ihmal ediyor.

Araştırmada, depresyonda olan kadınların depresyonda olmayanlara göre, yalnız olma, sigara içme ve daha az fiziksel aktivite yapma ihtimali yükseliyor. Bu kadınlarda, yüksek vücut kitle indeksi ve yüksek kan basıncı, kalp hastalığı, diyabet gibi hastalıklar başlıyor. Depresyon teşhisi konan ve araştırmadan önce iki yıl antidepresan ilaç kullanan kadınlarda, söz konusu hastalıkların görülme riskinin % 39 olduğu belirtildi.

Antidepresanlar için Prof. Nevzat Tarhan da hastalarından şu misali veriyor: “Tüpçüye aşık olmuş kız. Baktım hanım hanımcık örtülü bir kız tüpçüye aşık olmuş. İlacı kestik, düzeldi. Kızın elinde değil. Öyle bir iş adamı biliyorum. Antalya’ya gitmişti, ilacı aldıktan sonra hemen orada bir Rus ile tanışmış, doğru nikah dairesine gidiyor. Yanındaki şoförü aradı, hemen ilacı kestik, nikah dairesine gitmesini önledik. Antidepresanlar bağımlılık yapmıyor ama aileyi yıkıyor. Masum ilaçlar değil. Bilinçli kullanılması lazım.”

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:20
  1. Antalya
  2. antidepresanların zararları

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