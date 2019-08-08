Antibiyotik lekesi kumaştan nasıl çıkar?

Yaz-kış hiç fark etmez özellikle çocuklar hızlıca hasta olurlar. Bağışıklık sistemleri yeteri kadar güçlü olmayan evlatlarımız kreş, park ve oyun alanlarında virüslere açık hale gelirler. Bu nedenle doktorlar; yetişkinler için bile uzun süreli kullanımı uygun görülmeyen antibiyotikleri çoğu durumda minik yavrulara da vermek zorunda kalırlar.

Çocuklar hiç sevmez

Yetişkinlerin bile lezzetinden dolayı burun kıvırdığı antibiyotikler, çocukların ise baş belasıdır. Özellikle tortuları belli olan ve tatsız olan antibiyotikler çocuklar tarafından son derece zor yutulur. Minik hanım ve beyler bu aşamada ne yazık ki zorla içirdiğiniz antibiyotiğin bir kısmını tükürebilir ya da kusabilir. İşte, bu aşamada giysilerde, halılarda ya da koltuklarda lekelerin oluşması son derece normal. Ancak, hanımlar bu lekeler kabusunuz olmasın. Size, sıvı ilaç lekelerinden zahmetsizce kurtulmanın ipuçlarını vermeye hazırız.

Antibiyotik ve renkli şurup lekeleri giysilerden nasıl çıkar?

Tüm lekelerde olduğu gibi hızlı davranmak son derece önemli.

Lekelenen giysiyi ters çevirin ve soğuk suyun altında akıtın.

Ardından lekenin üzerine beyaz sirke ve karbonat ile hazırladığınız macunu sürün.

Yarım saat sonra macunu akıtın ve giysiyi her zamanki yönteminizle makinede yıkayın.

Antibiyotik ve renkli şurup lekeleri halıdan/ koltuktan nasıl çıkar?

Leke oluşur oluşmaz hızlıca bir kağıt havluya ihtiyacınız var.

Kağıt havluyu lekeli bölgeye serin ve bastırın.

Kağıt havluyu kullanarak lekeyi silmeye çalışmayın. Bu lekenin dağılmasına yol açar.

Havluyla fazla sıvıyı çektirdikten sonra; 2 su bardağı su, 1 çorba kaşığı karbonat, 1 çay bardağı beyaz sirke ve 1 tatlı kaşığı kadar bulaşık sabunu ile bir solüsyon hazırlayın.

Hazırladığınız solüsyonu bir bez ya da sünger yardımıyla lekenin üzerine uygulayın.

Sürdüğünüz sıvının üzerine temiz bir bez örtün.

Yaklaşık yarım saat sonra lekeli bölgeyi temiz bezle silin.

Leke inatçıyla işlemi birkaç kez daha tekrar edin.

Şimdiden kolay gelsin.