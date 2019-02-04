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'Antibiyotiğe karşı onu tüketin'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, antibiyotik yerine bal arılarının kovanlarını her türlü tehlikeye hastalığa, soğuk ve sıcağa karşı korumak için doğadan topladıkları ve propolis adı verilen karışımın kullanılması için öneride bulundu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:36
'Antibiyotiğe karşı onu tüketin'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, antibiyotik yerine arılar tarafından üretilen propolis tüketilmesi önerisinde bulundu.

Kolaylı, yaptığı açıklamada, bal arılarının kovanlarını her türlü tehlikeye hastalığa, soğuk ve sıcağa karşı korumak için doğadan topladıkları ve propolis adı verilen bu karşımın çok zengin içeriğe sahip olduğunu söyledi.

"Antibiyotik yerine propolis tüketilmelidir"

Propolisin içerisinde polifenoller ve bileşenler olduğunu anlatan Kolaylı, çok yüksek antioksidan kapasitesinin olduğunu vurguladı.

Propolisin her derde deva olduğunu ifade eden Kolaylı, "Propolisin antibiyotik değeri var. Piyasada 3 ya da 5 çeşit antibiyotik var, bu antibiyotiklere karşı da mikroplar giderek direnç kazanıyor. Belki de gelecek 15-20 yıl sonra antibiyotik kullanmayacağız. Ama propolis öyle değil, doğal olduğu için çok iyi bir antibiyotik özelliği taşıyor. Antibiyotik yerine propolis tüketilmelidir." dedi.

Özellikle meşe propolisinin dünyaca bilinen Brezilya'nın kırmızı propolisinden daha değerli olduğuna dikkat çeken Kolaylı, ancak bu ürünün Türkiye'de arıcılar tarafından yeterince toplanmadığına dikkat çekti.

Kolaylı, propolisin birçok tıp alanında kullanıldığını ve kanser hücrelerinin de büyümesini önlediğini belirtti.

Propolisin vücuttaki sağlıklı hücreleri korurken, kanser hücrelerinin gelişimini durdurduğunu vurgulayan Kolaylı, yan etkisinin ise yok denilecek kadar az olduğunu belirtti.

"Gribe karşı propolis, bal ve zencefil"

Kolaylı, özellikle kış aylarında yaygınlaşan grip enfeksiyonlarına karşı, propolis, bal ve zencefil tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

Propolisin yeterince tanınmadığı için tüketiminin de az olduğuna değinen Sevgi Kolaylı, "Özellikle kışın bu aylarda, gripsel enfeksiyonlar çok yaygın. Propolis, bal ve polenli karışımlar bir şifa kaynağı. Özellikle sıcak bir şerbet şeklinde bu üç karışımın içerisine bir miktar zencefil, birkaç damla limon ve kabuğu harika bir grip ilacıdır. Gribe karşı antiviral bir ilaç üretebilirsiniz." diye konuştu.

"Dünyanın birçok ülkesinden alıcı bizi bekliyor"

Türkiye'nin bu anlamda çok zengin olduğunu dile getiren Kolaylı, gençlerin arıcılığa yönelmesi gerektiğini de söyledi.

Türkiye'de dünyaya yetecek kadar propolis olduğunu, ancak Türkiye'nin şu anda Çin'den propolis aldığını ifade eden Kolaylı, şunları kaydetti:

"Oysa dünyada, Çin'den sonra en fazla arı kolonisine sahip ülkeyiz. Ama neden biz üretmiyoruz, birincisi bilmiyoruz, ikincisi ise biraz tembeliz. Azla yetiniyoruz. Bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliriz biz. Propolisi dışarıdan almayalım, kendimiz üretelim. Şuan arıcılarımız 'Bunu kime satacağız?' diye soruyorlar. Yeter ki siz üretin, dünyanın birçok ülkesinden alıcı bizi bekliyor."

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:36
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