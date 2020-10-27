Anthony Fauci'den koronavirüs aşısı açıklaması: Virüsü tamamen öldürmüyor
ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların virüsü tamamen yok etmek amaçlı geliştirilmediğini öne sürdü.
ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı adaylarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fauci, aşıların virüsü tamamen yok etmek amaçlı geliştirilmediğini, sadece öldürücü semptomların engellenmesi için yapıldığını öne sürdü.
ABD'de koronavirüse karşı 4 aşı adayının önde gitiğini belirten Fauci, "Aşı salgına kesin bir çözüm değil. Çünkü şu anda geliştirmelerde odaklanılan konu virüsün toptan öldürmekten çok ortaya çıkan semptomları engellemek." ifadelerini kullandı.