Antep ve Kocaeli’de 1260 tedbirsize ceza
Türkiye’de hemen hemen en fazla tedbir cezası kesilen Gaziantep ile her gün yüzler kişiye para cezalarının uygulandığı Kocaeli’de dünkü denetimlerde de toplamda 1260 tedbirsize yine çeşitli cezalar kesildi.
Gaziantep’teki denetimlerde 848 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Kocaeli’de ise 3 bin 400 iş yeri denetlendi, 23 bin 15 kişi kontrol edildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 15, sosyal mesafe kuralına uymayan 18, maske takmayan 362 kişi ile tedbirlere uymayan 13 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli de yakalandı.