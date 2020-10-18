  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antep ve Kocaeli’de 1260 tedbirsize ceza
Aktüel

Antep ve Kocaeli’de 1260 tedbirsize ceza

Türkiye’de hemen hemen en fazla tedbir cezası kesilen Gaziantep ile her gün yüzler kişiye para cezalarının uygulandığı Kocaeli’de dünkü denetimlerde de toplamda 1260 tedbirsize yine çeşitli cezalar kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:39:00 -
Antep ve Kocaeli’de 1260 tedbirsize ceza

Gaziantep’teki denetimlerde 848 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Kocaeli’de ise 3 bin 400 iş yeri denetlendi, 23 bin 15 kişi kontrol edildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 15, sosyal mesafe kuralına uymayan 18, maske takmayan 362 kişi ile tedbirlere uymayan 13 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli de yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gavurdan duyacağımız sözler Halk TV'de konuşuldu
Medya

Gavurdan duyacağımız sözler Halk TV'de konuşuldu

Devlet düşmanlığı yapan Halk TV'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Halk TV'de açıklamalarda bulunan Veysi Dündar FETÖ propagandası yapa..
Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji
Teknoloji

Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'larda başarıyla görev yapan ve ciddi ihracat başarısı yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dön..
Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp
Dünya

Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp

Rus medyası, Azerbaycan ordusunu, "saldırgan", işgalci Ermenistan güçlerini ise "mağdur" gösterirken Ermenilerin terörist saldırılarında zar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay