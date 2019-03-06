Antarktika'ya giden Türk bilim insanları yurda döndü
Antarktika'da bilim araştırması yapan Türk bilim insanları yurda dönüş yaptılar.06 Mart 2019 Çarşamba 23:58
İlki 2017 yılında gerçekleştirilen Antarktika yolculuğunun üçüncüsü gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 17 kişilik Türk araştırma ekibi Doç.Dr. Burcu Özsoy liderliğinde Antarktika'dan ülkeye döndü.
YORUM YAZ