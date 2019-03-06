Antarktika'ya giden Türk bilim insanları yurda döndü Antarktika'da bilim araştırması yapan Türk bilim insanları yurda dönüş yaptılar.

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen Antarktika yolculuğunun üçüncüsü gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 17 kişilik Türk araştırma ekibi Doç.Dr. Burcu Özsoy liderliğinde Antarktika'dan ülkeye döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.