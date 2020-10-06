Antarktika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklükte!

BM’nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (DMÖ) Sözcüsü Clare Nullis, Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nden bilim adamlarının, Antarktika üzerindeki ozon deliğinin son yıllardaki en büyük ve en derin deliklerden biri olduğunu doğruladığını söyledi.

Clare Nullis, ozon tabakasının (stratosfer), ultraviyole adı verilen ve insanlık için son derece zararlı olan ışınların yüzde 99'unu emme özelliğine sahip bulunduğunun üzerinde durdu.

Ozon tabakasındaki incelemenin doğrudan stratosferdeki sıcaklıkla ilgili olduğunu belirten Nullis, bunun nedeninin, ozonun kimyasal olarak yok edilmesinde önemli bir role sahip olan kutupsal stratosferik bulutların yalnızca -78 santigrat derece altındaki sıcaklıklarda oluşmasından dolayı olduğunu ifade etti. Ancak temelde bu bulutlardaki buz, ozon bölgesini yok edebilecek bir reaksiyonu tetiklediğini belirten Nullis, “Bu nedenle, bu yıl büyük ozon deliğini görüyoruz.” dedi.