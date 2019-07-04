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Antarktika seferi bakteri keşfettirdi

Türk bilim insanları, Antarktika’dan getirilen örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalarda, tarımda yaygın olarak kullanılan ve bitkileri öldüren kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türü keşfetti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
Antarktika seferi bakteri keşfettirdi

Türk bilim insanlarıAntarktika’dan getirilen örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalarda, tarımda yaygın olarak kullanılan ve bitkileri öldüren kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türü buldu. 

Türkiye’nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 

Bu kapsamda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yılmaz Kaya tarafından gerçekleştirilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Aksoy ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Sevgi Maraklı’nın da yer aldığı çalışmada, tarımda yaygın olarak kullanılan ve bitkileri öldüren kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türü keşfedildi.

Proje yürütücüsü Kaya, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamındaki projelerinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi. Kutuplarda bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitliliğiyle ilgili yapılan araştırmaların Türkiye’nin bu alanda söz sahibi olması için önemli olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu: 

Kutuplardan alınan örneklerde, kültür bitkilerine zararlı, yabancı otları öldüren ve yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin doğada birikimini önleyen ya da zararsız hale getiren bakterilerin elde edilmesi planlandı. Bu özelliğe sahip bakterilerin biyokimyasal ve moleküler tekniklerle tanılarının yapılması, kendisine baskı oluşturan çevresel koşullara ve diğer canlı organizmalara karşı canlılığını sürdürmesini sağlayan hangi genlere sahip olduklarının moleküler tekniklerle belirlenmesi amaçlanmıştır.” 

Kaya, sefere katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar’ın kıtadaki  lokasyonlardan yaklaşık 50 farklı su, buz, mavi ve yeşil alg örnekleri alarak kendilerine ulaştırdığını bildirdi. 

Yılmaz Kaya, “Başarılı bulunan bir bakteri kültürüne seferin baş harfleri olan TAE ile 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy hocamıza atfen ‘Psychrobacter sp. strain TaeBurcu001’ adı verilmiştir” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
  1. Türk bilim insanları
  2. Antarktika
  3. bakteri
  4. Türkiye’nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi
  5. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yılmaz Kaya
  6. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Aksoy
  7. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin
  8. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Sevgi Maraklı
  9. bitkileri öldüren kimyasal maddeler
  10. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi
  11. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  12. Amasya Üniversitesi
  13. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar
  14. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy
  15. Psychrobacter sp. strain TaeBurcu001
  16. TAE

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