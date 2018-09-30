THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi 11 milyonu geçti

Antalya'ya yılın başından bu yana havayoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı.

30 Eylül 2018 Pazar 11:26
Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi 11 milyonu geçti

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-29 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente 1 milyon 877 bin 528 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı.

1 Ocak - 29 Eylül tarihlerinde ise iki havalimanı aracılığıyla kente toplam 11 milyon 4 bin 809 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 10 milyon 717 bin 9'u Antalya Havalimanı'na, 287 bin 800'ü de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 28 arttı.

Antalya 2017 yılının aynı dönemine göre bu yıl 2 milyon 416 bin 574 kişi fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 11:26
  1. Antalya
  2. Turizm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü Yeşilçam oyuncusu evinde ölü bulundu!
    1. Ünlü Yeşilçam oyuncusu evinde ölü..
    2. Emekli öğretmenler de o uygulamayı..
    3. İmar Barışı'nda son düzlüğe giriliyor
    4. Bu fotoğraflar Konya'da çekildi! Gün..
    5. 5 yıllık iftira çöktü
    6. Türkiye Avrupa'yı maalesef solladı
    7. Amerika'dan iadesi istenecek!
    8. Toroğlu: Göztepe'yi şampiyon yap, seni..
    9. Serdar Aziz hayalini açıkladı!..
    10. Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi 11..
    11. Barbar Yunanistan'dan insanlık dışı..
    12. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki..
    13. Amerika'yı korku sardı! Silikon..
    14. Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e tepki!..
    15. Angela Merkel bunu ilk kez yaptı,..
    16. Ordu’da genç sporcudan acı haber!
    17. Kemal Kılıçdaroğlu baklayı ağzından..
    18. İnsanlık dışı muamele! Polis Edirne'de..
    19. İstanbul'da 14 bin 200 bandrolsüz..
    20. Düzce Valisi, internet sitesine gelen..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı