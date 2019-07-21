Antalyaspor'un Bolu kampı başladı

BOLU (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Bolu'da yaptığı antrenmanla başladı.

Birinci etap kampını Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Antalya ekibi 3 gün aranın ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya geldi.

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Akdeniz ekibi, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında ilk antrenmana çıktı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum kampının kendileri açısından çok güzel geçtiğini söyleyerek, Bolu'da da aynı şekilde çalışacaklarını belirtti.

Bolu'da çok güzel bir kamp ortamı olduğuna değinen Korkmaz, "Bu ortamda çok iyi, çalışıp lige çok iyi hazırlanmamız lazım. Oyuncular da zaten bunun farkında. Bu kampta hazırlık maçları çok olacak. Bu hazırlık maçlarında istediğimiz oyun düzeni ve sistemini de yerleştirmeye çalışacağız. Sakatlanmadan bu hazırlık kampını da bitirmek istiyoruz." dedi.

Korkmaz, Ağustos ayının 1 ya da 2'sine kadar Bolu'da olacaklarını da belirterek, bu süreyi iyi değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Bolu kampına 28 futbolcu ile başladıklarını da sözlerine ekleyen Korkmaz, "Transfer istiyoruz. Bu konudaki çalışmalar da devam ediyor. Şu anda çalışmalara kamptaki oyuncularla beraber devam edeceğiz. Doğukan’ın bir sakatlığı vardı Erzurum’da. O, kampa katılmayacak. Fehmi’nin geçen seneden sakatlığı vardı. O da katılmayacak. Onlar da bir an önce iyileşirse lige güzel bir şekilde başlayıp devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.