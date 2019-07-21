0553 313 94 23

Antalyaspor'un Bolu kampı başladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Bu kampta hazırlık maçları çok olacak. Bu hazırlık maçlarında istediğimiz oyun düzeni ve sistemini de yerleştirmeye çalışacağız"

21 Temmuz 2019 Pazar 21:21
Antalyaspor'un Bolu kampı başladı

BOLU (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Bolu'da yaptığı antrenmanla başladı.

Birinci etap kampını Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Antalya ekibi 3 gün aranın ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya geldi.

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Akdeniz ekibi, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında ilk antrenmana çıktı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum kampının kendileri açısından çok güzel geçtiğini söyleyerek, Bolu'da da aynı şekilde çalışacaklarını belirtti.

Bolu'da çok güzel bir kamp ortamı olduğuna değinen Korkmaz, "Bu ortamda çok iyi, çalışıp lige çok iyi hazırlanmamız lazım. Oyuncular da zaten bunun farkında. Bu kampta hazırlık maçları çok olacak. Bu hazırlık maçlarında istediğimiz oyun düzeni ve sistemini de yerleştirmeye çalışacağız. Sakatlanmadan bu hazırlık kampını da bitirmek istiyoruz." dedi.

Korkmaz, Ağustos ayının 1 ya da 2'sine kadar Bolu'da olacaklarını da belirterek, bu süreyi iyi değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Bolu kampına 28 futbolcu ile başladıklarını da sözlerine ekleyen Korkmaz, "Transfer istiyoruz. Bu konudaki çalışmalar da devam ediyor. Şu anda çalışmalara kamptaki oyuncularla beraber devam edeceğiz. Doğukan’ın bir sakatlığı vardı Erzurum’da. O, kampa katılmayacak. Fehmi’nin geçen seneden sakatlığı vardı. O da katılmayacak. Onlar da bir an önce iyileşirse lige güzel bir şekilde başlayıp devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:21
  1. Antalyaspor
  2. Bolu
  3. Bülent Korkmaz
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    1. 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    2. Olay, Hoca'nın Mustafa Kemal'e yönelik..
    3. Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
    4. Antalya'da "Oto Drag" heyecanı
    5. Genç kızları vuran zanlı ile..
    6. İran, bir grup ajanın yakalandığını..
    7. Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
    8. Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali
    9. Futbol: Hazırlık maçı
    10. "Suudi Arabistan, BAE ve Irak İran'ın..
    11. Otomobil alev alev yandı
    12. Edirne’deki trafik kazasında ölü..
    13. MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları
    14. Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP..
    15. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    16. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    17. Gökbel’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    18. Gençlerbirliği'nin Bolu kampı başladı
    19. İstikbal Mobilya Kayserispor’dan kötü..
    20. Boyd yıldızlaştı! Beşiktaş rakibini..
    21. 2. Abdülhamid'in projesinde sona gelindi
    22. Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
    23. Beşiktaş, Kocaelispor’u farklı geçti:..
    24. Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    25. Ukrayna'daki erken genel seçimde..
    26. Yeni parti için temaslar sürüyor!..
    27. Bakan Soylu, güvenlik toplantısına..
    28. Kocatepe gemisi 45 yıl sonra Kıbrıs’ta..
    29. Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı
    30. Fenerbahçe'nin Avusturya kampı
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci