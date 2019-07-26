Antalyaspor’un altyapı ordusu

Antalyaspor’un altyapısında görev yapan antrenörler, futbolcular ve destek ekibi, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor A.Ş. yönetimi ile Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bir araya geldi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin tam kadro hazır bulunduğu buluşmada, kırmızı beyazlı kulübün altyapısındaki en küçük yaş grubundan A takıma kadar olan kategorilerde forma giyen tüm genç futbolcuların yanı sıra, Futbol Direktörü Sedat Karabük ile sporcuları geleceğe hazırlayan antrenörleri ile destek ekibi de hazır bulundu.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde fotoğraf çekimine de katılan Antalyaspor altyapı sporcuları, yeni antrenman kıyafetleri ve ayakkabıları ile tam bir kolej havası görüntüsü verdi. Fotoğraf çekiminin ardından yönetim, teknik heyet ve sporcular topluca akşam yemeği yedi.