Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı.

Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı. Ondrej Celustka, Diego Ângelo, Fredy, Nazim Sangaré, kaleci Ferhat Kaplan’ın da aralarında olduğu oyuncuların yeni sezon öncesinde kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri olarak genel sağlık kontrolleri Memorial Antalya Hastanesi’nde yapıldı.

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