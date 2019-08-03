0553 313 94 23

Antalyaspor’dan akaryakıt istasyonu açıklaması

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı 2.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:21
Antalyaspor’dan akaryakıt istasyonu açıklaması

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı 2. Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt ve servis istasyonu dışındaki diğer üniteler önümüzdeki günlerde teklif alınarak yeni işleticileri ile buluşturulacak, yeni gelirler sağlanacaktır" dedi.


Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı 2. Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Akaryakıt İstasyonu kiralama ihalesine yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Antalyaspor Kulübü Derneği’nin mülkiyetinde olan taşınmaz üzerinde kurulan akaryakıt istasyonunun5 yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü gerçekleştirildiğini anımsattı.


Yılmaz, ihale sonucuna göre kulübün 5 yıl için 9 milyon 966 bin TL’nin yanı sıra, günlük 20 bin litrenin üzerindeki akaryakıt satışından yüzde 2, günlük 8 bin TL’nin üzerindeki market cirosundan da yüzde 5 pay almak üzere, önemli bir sabit gelir kaynağına sahip olduğuna dikkat çekti.



"Noter ve basın önünde yapıldı"


Bu alanın kulübe akaryakıt istasyonu olarak kazandırılmasında katkı veren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e, sürecin devamındaki katkıları sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye BaşkanıÜmit Uysal’a teşekkür eden Mustafa Yılmaz, "İhalemize Türkiye’nin önde gelen 5 büyük akaryakıt dağıtım şirketinin davet edilmesi öngörülmüş ve bu bağlamda, Petrol Ofisi, Opet, Shell, BP ve Total firmaları ihalemize davet edildi. Derneğimizin hazırladığı ihale şartnamesine göre 5 yıllık asgari rakam 5 milyon TL olarak belirlenmiş ve tekliflerin artırma suretiyle alınacağı ilan edildi. Yasal mevzuat gerektirmediği halde, şeffaflık ilkesini benimseyen yönetimimiz ihaleyi noter ve basın önünde gerçekleştirmiştir. İhalemize 5 dağıtım şirketinden sadece Opet Petrolcülük katılım göstermiş ve teklif sunmuştur. İhale komisyonunun ricası, katılımcı firmasın Antalyasporumuza katkı ve destek isteği sonucu teklif revize edilmiş ve 5 yıl için net 9 milyon 966 bin TL rakamına ulaşılmıştır. Ayrıca, ihale bedeline ilaveten günlük 20 bin litre akaryakıt satışının üzerindeki satıştan yüzde 2, günlük 8 bin TL’nin üzerindeki market satışından yüzde 5 pay kulübümüze ödenecektir" ifadelerine yer verdi.



"Diğer alanlar işletmelere verilecek"


Taşınmazın üzerinde oluşturulan alanların mevcut ihale dışında olduğunu vurgulayan Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt ve servis istasyonu dışındaki diğer üniteler önümüzdeki günlerde teklif alınarak yeni işleticileri ile buluşturulacak, yeni gelirler sağlanacaktır. Bu vesile ile önceki dönem dernek, vakıf ve anonim şirketi yöneticilerimize kulübümüze kazandırdıkları için teşekkür eder, tesisin Antalyasporumuza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi aldı
    1. İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi..
    2. Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu
    3. Kereste boşalttığı sırada dengesini..
    4. Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına..
    5. Çaycumaspor Kulübünden Kaymakam Keçeli..
    6. MİT'ten sınır ötesine operasyon
    7. Maden kazasında hayatını kaybedenlere..
    8. Trabzonspor'da Sparta Prag maçı..
    9. Antalyaspor’dan akaryakıt istasyonu..
    10. Söke’de mezarlıklarda bayram temizliği
    11. Damar tıkanıklığına iyi gelen 8 bitki
    12. Çanakkale’de 5 bin saman balyası yandı
    13. Jandarma ve MİT'in Suriye'nin..
    14. Beşiktaş'ın Avusturya kampı
    15. Aman dikkat! Bu gıdaları kesinlikle..
    16. Medipol Başakşehir’in, Şampiyonlar..
    17. İnönü Belediyesi’nden spor..
    18. Yanan otobüsün şoförleri adliyeye..
    19. Minik carettalar ay ışığı ile sokak..
    20. Suriye'nin kuzeyinde patlamalar: 1..
    21. Futbolseverleri şaşırtan anlar! Yeni..
    22. STSO Başkanı Kuzu, faiz oranlarının..
    23. Ege Denizi'nde 37 düzensiz göçmen..
    24. Erdoğan'dan altın madalya kazanan..
    25. Kayseri’deki kan donduran olayda flaş..
    26. “Dünyanın fındığı burada” dediler
    27. Özkan’dan Karacabey Belediyespor’a..
    28. İskenderun’da Sahil Güvenlik Yelken..
    29. Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları..
    30. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde..
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu