Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları14 Aralık 2018 Cuma 16:08
ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 top kapma oyunuyla sona erdi.
Antrenman sonunda bazı futbolcular, şut çalışması yaptı.
Akdeniz temsilcisi, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın sabah gerçekleştirecek ve öğle saatlerinde özel uçakla Malatya'ya gidecek.
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