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Antalyaspor’da milli sevinç

Antalyaspor’da sezon bitti, milli heyecan bitmedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:17
Antalyaspor’da milli sevinç

Antalyaspor’da sezon bitti, milli heyecan bitmedi. Kırmızı-beyazlı takımın kadrosunda bulunan 4 futbolcu, milli takım formaları ile başarıyla mücadele verdi. Nazım Sangare; Türkiye A Milli, Doğukan Sinik; Türkiye Ümit Milli, Ondrej Celustka; Çekya A Milli ve Fredy Ribeiro da Angola A Milli Takımı’ndaki performanslarıyla beğeni topladı.


Spor Toto Süper Lig’de sezonun bitmesiyle Antalyaspor ilk milli heyecanını Nazım Sangare ile yaşadı. İlk kez Türkiye A Milli Takımı’na davet edilen 25 yaşındaki futbolcu, Antalya’da Yunanistan ile oynanan dostluk maçında 90 dakika sahada kalarak görevini eksiksiz yerine getirdi. Nazım Sangare, milli takımın Fransa’yı 2-0 yendiği, İzlanda’ya 2-1 kaybettiği maçlarda ise yedek kulübesinde kaldı.



Doğukan 2’de 2 yaptı


Ümit Milli Takım forması giyen Doğukan Sinik ise ay-yıldızlı ekibin iki maçında da forma giydi. 7 Haziran’da Arnavutluk ile oynanan ve 2-2 biten UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup maçına ilk 11’de başlayıp 77 dakika sahada kalan Doğukan Sinik, 3-1 mağlup olunan Kosova karşılaşmasına da ilk 11’de çıktı ve 82 dakika forma giydi.



Çekya’nın vazgeçilmezi Celutska


Çekya Milli Takımı’nda yer alan Ondrej Celustka da ülkesinin milli takım formasını haziran ayında oynanan 2 maçta da giydi. Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarına çıkan Çekya’nın 7 Haziran’da Bulgaristan ile oynayıp 2-1 kazandığı maçta 90 dakika sahada kalan Celustka, 10 Haziran’da Çekya’nın 3-0 kazandığı Karadağ karşılaşmasında da yine 90 dakika oynadı.



Fredy, Afrika Uluslar Kupası’nda


Kırmızı-beyazlıların son milli oyuncusu Fredy Ribeiro ise Afrika Uluslar Kupası’nda Angola Milli Takımı’nın formasını giyiyor. Angola’nın Tunus ile 24 Haziran’da oynadığı ilk grup maçında ilk 11’de sahaya çıkan Fredy, 1-1 biten maçta 90 dakika oynadı ve performansı ile alkış aldı. Fredy turnuvanın ikinci maçında 29 Haziran Cumartesi günü Moritanya karşısında oynayacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:17
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