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Antalyaspor'da Maicon ile yollar ayrıldı

Kırmızı-beyazlılarda, Maicon Marques'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi- William Vainqueur ise sezon sonuna kadar Monaco takımına kiralandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:44
Antalyaspor'da Maicon ile yollar ayrıldı

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Maicon Marques'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 yıldır kırmızı-beyazlılarda forma giyen Maicon'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Maicon'un çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçtiği belirtildi.

Açıklamada, William Vainqueur'in ise sezon sonuna kadar Fransa'nın Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralandığı kaydedildi. Vainqueur'in Antalyaspor ile 2020 yılı mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:44
  1. Antalyaspor
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