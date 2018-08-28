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Antalyaspor'da kritik tarih belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurulun tarihi 15 Eylül olarak belirlendi.

28 Ağustos 2018 Salı 14:19
Antalyaspor'da kritik tarih belli oldu!

Antalyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul 15 Eylül'de, çoğunluk sağlanamazsa 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü genel kurul tarihini 15 Eylül, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 22 Eylül olarak kararlaştırdıklarını açıkladı.

Tanır, 22 Eylül'de toplanması beklenen genel kurulda Antalyaspor AŞ'nin yanı sıra derneğin yeni yönetim kurulunun da belirleneceğini kaydetti.

"KENDİSİYLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Şu an için 283 üyenin genel kurula katılabileceğini aktaran Tanır, eski kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün hem AŞ'nin hem de derneğin başına geçeceği iddiasına ilişkin soru üzerine, ''Kendisiyle görüşmemiz olmadı.'' ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, 20 Ağustos'ta yönetim olarak olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:19
  1. Antalyaspor Kulübü
  2. Antalyaspor AŞ
  3. Ali Şafak Öztürk
  4. Nafiz Tanır
  5. Hasan Subaşı Tesisleri

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