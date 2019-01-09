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Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:35
Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Belek'te sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını konakladığı otelin spor salonunda yaptı.

Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını da aynı otelin sahasında gerçekleştirdi. Akşam antrenmanına, kamp kadrosunda yer alan ve sakatlık sorunu olmayan tüm futbolcular katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:35
  1. Antalyaspor
  2. devre arası
  3. Futbol
  4. kamp
  5. Spor Toto Süper Lig

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