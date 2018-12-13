Antalyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları





ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma oyunuyla devam etti. Takım, daha sonra iki gruba ayrılıp yarı sahada taktiksel çalışma üzerinde durdu.

Yüksek tempoda geçen antrenman, Evkur Yeni Malatyaspor maçında uygulanacak oyunun provasıyla tamamlandı.