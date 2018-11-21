Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından geçilen taktiksel çalışmada, hücum ve savunma oyun planları üzerinde duruldu. Antrenman, Erzurumspor maçının taktik provasının yapıldığı çift kale maç ile sona erdi.



