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Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti kesildi

Antalyaspor'da yeni sezonun kadrosunu belirleyen teknik direktör Bülent Korkmaz ile yönetim, Zeki Yıldırım, Osman Çelik ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in biletini kesti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti kesildi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Kırmızı beyazlı takımda yönetim teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımda kalacak ve ayrılacak oyuncuları belirleyen teknik direktör Korkmaz, Zeki Yıldırım ile görüşmesinin ardından futbolcudan kendisine takım bulmasını istedi. Görüşmenin ardından Antalyaspor'da takım kaptanlığı da yapan Zeki, alt yapısından yetiştiği kulüpten ayrılık kararı aldı.

Antalyaspor'da Zeki'nin yanı sıra Osman Çelik ve kaleci Ozan Evrim Özenç'ten de kendilerine takım bulmaları istendi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
  1. Süper Lig
  2. Antalyaspor
  3. flaş ayrılık
  4. Zeki Yıldırım
  5. Osman Çelik
  6. Ozan Evrim Özenç

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