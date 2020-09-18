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Spor Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüp açıklamasından: "Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Kovid-19 bulgusuna rastlanmıştır" - "Takımımız Beşiktaş maçı için planladığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:28:46 -
Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANTALYA (AA) - Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin ikinci haftasında yarın Beşiktaş deplasmanında oynanması planlanan maç öncesi teknik heyet, idareci ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fraport TAV Antalyaspor'umuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Kovid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Kovid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planladığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir."


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