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Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 19:21
Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...

Antalyaspor Yeni Malatyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı 29 Eylül 2019 Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.

Süper Lig 6. hafta maç programı

27 Eylül Cuma

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

Süper Lig puan durumu

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 19:21
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Gaziantep
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