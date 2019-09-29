Antalyaspor Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Antalyaspor Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti?29 Eylül 2019 Pazar 18:46
Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde konuk etti. İşte, Antalyaspor Yeni Malatya maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 3-0
Mücadeleye ev sahibi ekip etkili başladı. Beklenen gol 38. dakikada Chahechouhe'den geldi: 1-0
Karılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
61. dakikada Antalyaspor Ufuk Akyol ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Maçın son sözünü 90'da Hakan Özmert söyledi: 3-0
YORUM YAZ