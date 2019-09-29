Antalyaspor Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Antalyaspor Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti?

Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde konuk etti. İşte, Antalyaspor Yeni Malatya maçının detayları... MAÇ SONUCU: 3-0 Mücadeleye ev sahibi ekip etkili başladı. Beklenen gol 38. dakikada Chahechouhe'den geldi: 1-0 Karılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 61. dakikada Antalyaspor Ufuk Akyol ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Maçın son sözünü 90'da Hakan Özmert söyledi: 3-0

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