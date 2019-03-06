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Antalyaspor taktik çalıştı

Antalyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:09
Antalyaspor taktik çalıştı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

 

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktiksel çalışmalar yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarım sahada Galatasaray maçının taktiğini çalışan Antalyaspor, antrenmanı yine yarım sahada yapılan maçla bitirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:09
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