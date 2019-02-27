Antalyaspor taktik çalıştı Spor Toto Süper Lig’de 24.

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bugün yaptığı antrenmanda MKE Ankaragücü maçının taktik provaları üzerinde durdu. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi. Antalyaspor’un Elit Akademi liglerindeki takımlarında yer alan oyuncuların da burslu öğrenim gördüğü Özel Bilim Koleji’nin öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri bugün yapılan antrenmanı ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolculara çiçek verip baklava ikramında bulunan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi ve antrenmanı da izledi.

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