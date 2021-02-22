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Spor Antalyaspor Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı
Spor

Antalyaspor Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

Akdeniz ekibi, 27. haftada konuk edeceği Medipol Başakşehir'e de kaybetmeyerek seriyi sürdürmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 13:03:00 -
Antalyaspor Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

Akdeniz ekibi, son 10 maçlık periyotta, deplasmanda 16'ncı haftada Galatasaray (0-0), 21'inci haftada İttifak Holding Konyaspor (0-0), 24'üncü haftada Yukatel Denizlispor (1-1), 26'ncı haftada Gaziantep (0-0), sahasında 19'uncu haftada Trabzonspor (1-1), 23'üncü haftada Beşiktaş (1-1), 25'inci haftada Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kaldı.

Yirminci haftayı bay geçen Antalyaspor, 17'nci haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1, 18'inci haftada ilk deplasman galibiyetinde Göztepe'yi 1-0, 22'nci haftada yine dış sahada Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

2021 yılında oynadığı resmi maçlarda henüz yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 26. hafta sonunda 33 puana ulaştı ve 9. sırada yer aldı.

27. haftada Başakşehir'i konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği 18. sıradaki rakibi Medipol Başakşehir'e de kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda konuk olduğu Bursaspor'u 3-0, çeyrek final mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u dış sahada 1-0 mağlup eden Antalyaspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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