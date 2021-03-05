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Spor Antalyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil kötü haberi duyurdu
Spor

Antalyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil kötü haberi duyurdu

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 1-1 beraber kaldığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 12:34:00 -
Antalyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil kötü haberi duyurdu

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye damga vuran an ise Mesut Özil'in sakatlanarak sedye ile sahayı terk etmesi oldu.

Tecrübeli futbolcu Twitter adresinden konuyla ilgili bir mesaj yayınlandı ve "En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum."

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