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Spor Antalyaspor, Hatayspor'a fark attı
Spor

Antalyaspor, Hatayspor'a fark attı

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 22:44:00 -
Antalyaspor, Hatayspor'a fark attı

Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 16 ile 35. dakikalarda Haji Wright, 29. dakikada Naldo ve 55. dakikada Luiz Adriano kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 38. dakikada Mame Diouf'tan geldi.

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Antalyaspor bu sonucun ardından puanını 47'ye yükseltirken Hatayspor, 48 puanda kaldı.

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Hatayspor da sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Hatayspor 10 kişi kaldı

Hatayspor'da Ruben Ribeiro, karşılaşmanın 67. dakikasında Andrea Poli'ye yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Hatayspor maçın geri kalan kısmını 10 kişi tamamladı.

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