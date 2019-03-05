0553 313 94 23

Antalyaspor Galatasaray’a bileniyor

Spor Toto Süper Lig’in 25.

05 Mart 2019 Salı 15:28
Antalyaspor Galatasaray’a bileniyor

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının kapanış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Haftanın ilk çalışmasının önceki akşam gerçekleştiren Antalyaspor’da haftanın ikinci antrenmanı yorucu geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu ve ısınma hareketlerinin andından takımına kuvvet-dayanıklılık çalışmaları yaptırdı. Futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle sırayla farklı istasyonlarda çalışma yaptı. Kaleciler, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Turnuva maçını, yeşil yelekli takım kazandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na katıldı
    1. DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na..
    2. Özlü’den “Bilim Merkezi ve Teknoloji..
    3. Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı!..
    4. Merdiven altında üretilen 5 ton..
    5. Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek
    6. El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    7. Binali Yıldırım, Tuzla’da halka..
    8. Hamza Hamzaoğlu Erzurum’da ilk..
    9. "Aspirin ve pansuman tedavisiyle..
    10. Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık..
    11. Şehit ve gazi derneklerinden Celal..
    12. DSP Genel Başkanı Aksakal: "Çığ gibi..
    13. Bakan Soylu: "Türkiye’nin her..
    14. Özel kayakçılar, Dünya Şampiyonası..
    15. Otomobille minibüs çarpıştı: 14 yaralı
    16. Sınava girecek öğrencilere ‘Öz güven..
    17. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı..
    18. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor
    19. Belediye başkanları olayı tatlıya..
    20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    21. Güney Kore'de hava kirliliği alarmı
    22. Selendi Belediye Meclisi son..
    23. TCMB döviz kurları
    24. İstanbul Havalimanı, perakende..
    25. İzzet Baysal ölümünün 19’uncu yılında..
    26. Honda, elektrikli otomobile geçiş..
    27. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;..
    28. Ayvalık’ın tacını Yılmaz takacak
    29. Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi..
    30. Türkiye ikinci oldular
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar