Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı. Akdeniz ekibi, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarını bitirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından çift kale maç yaptı. Akdeniz ekibi, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 21 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.

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