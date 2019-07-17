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Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:25
Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Akdeniz ekibi, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarını bitirdi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından çift kale maç yaptı.

Akdeniz ekibi, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 21 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:25
  1. Antalyaspor
  2. Erzurum kampı
  3. kamp

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