  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Antalyaspor çift antrenman yapacak

Fraport Tav Antalyaspor, yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:50:05 -
Antalyaspor çift antrenman yapacak

Fraport Tav Antalyaspor, yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.


Kırmızı beyazlılar, bugünü çift antrenmanla geçirecek. Bu sabah Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular fonksiyonel kuvvet çalışması gerçekleştirdi. FTA Antalyaspor’da futbolcular yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından dinlenmeye çekildi. Bu akşam günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek olan kırmızı beyazlılar yarın tek antrenmanla günü tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı