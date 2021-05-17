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Spor Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş kupa finali ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Antalyaspor Beşiktaş maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Kupası finalinin hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 22:05:00 -
Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig şampiyonluğu ile sezonu tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası final maçında ise Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman?

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye Kupası final maçı 18 Mart Salı akşamı 20.45'te Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sayısının düşürüldüğünü duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, daha önce finale stat kapasitesinin 3'te 1'i oranın seyirci alınmasına ilişkin kararın tekrar değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında alınan yeni karara ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının 16 Mayıs tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran tarihine kadar devam edecek 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' genelgesi sonrasında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."

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