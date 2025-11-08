  • İSTANBUL
Spor Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Spor

Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım

Haber Merkezi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Karsılaşma Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş

14' Abraham'la verkaç yaparak ceza sahasına giren Cengiz'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

12' Abdülkadir'in hatasında topu alan Cengiz topu alarak savunma arkasına sarkan Cerny'ye aktardı. Savunmayı geçerek ceza sahasının sağına geçen Cerny'nin vuruşunda top auta gitti.

10' Sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin içeri ortaladı. Kale önünde Paulista kafayla topu kornere gönderdi.

7' Sağ kanattan Cengiz'in ceza sahasına ortasında El Bilal'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

6' Sol kanattan ceza sahasına giren El Bilal son çizgiye inerek içeri ortaladı. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

2' GOL! Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. El Bilal'in sol kanattan getirdiği topu ceza yayının gerisinde alan Abraham beklemeden kaleyi düşündü. Abraham'ın sert şutunda top savunmadan sekerek ağlarla buluştu.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İŞTE 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.

