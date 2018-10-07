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Antalyaspor Başkan'ından Fatih Terim'e yanıtı

Antalyaspor Başkanı Öztürk, Galatasaray mağlubiyetinin ardından konuştu ve Terim'in maç öncesi yaptığı eleştiriye yanıt verdi.

07 Ekim 2018 Pazar 09:27
Antalyaspor Başkan'ından Fatih Terim'e yanıtı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, son haftalarda son dakika gollerinin lehlerine olduğunu, Galatasaray maçını ise böyle bir golle kaybettiklerini belirtti.

Öztürk, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalya Stadı'nda Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kadroya göre maçın sonuna kadar doğru şekilde oynadıklarını ifade eden Öztürk, "Son dakikalarda gol gelince moral bozuyor. Lehimize oluyordu son haftalarda. Bu sefer aleyhimize oldu. Elimizden geleni yaptık. Tebrik ediyorum. Taraftarımız da çok iyiydi. Kazanmak isterdik ama kazanamadık." diye konuştu.

Öztürk, hedeflerinin ligi en iyi seviyede tamamamlamak olduğunu dile getirdi.

Ali Şafak Öztürk, deplasman tribünündeki sıkıntının stadın yapısından kaynaklandığını, bu durumu tekrar değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.

Fatih Terim ne demişti?

''Statları güzelleştiren seyircidir. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum. Hiç nefes alamayacağı bir yer, neden böyle anlamıyorum.''

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:27
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