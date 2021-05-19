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Spor Antalyaspor Başkanı TFF'yi topa tuttu! Onların uşaklığını yapıyorlar
Spor

Antalyaspor Başkanı TFF'yi topa tuttu! Onların uşaklığını yapıyorlar

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, TFF'yi adeta topa tuttu. Yılmaz, “TFF’ye yazıklar olsun diyorum. Anadolu kulüplerini bu hale getirdiler. Maalesef İstanbul’un uşaklığını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 12:12:00 -

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor, Beşiktaş’a 2-0’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından, Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştiren Yılmaz, “Maalesef TFF’nin bir büyük bir tiyatrosuna daha hep beraber şahit olduk. Fazla konuşmak istemiyorum. Ben öncelikle Beşiktaş’ı hem şampiyonluğundan dolayı hem de Ziraat Türkiye Kupasını kazandığı için tebrik ediyorum. TFF’ye de yazıklar olsun diyorum. Anadolu kulüplerini bu hale getirdiler. Maalesef İstanbul’un uşaklığını yapıyorlar” dedi.

Stada alınan taraftarlar sayısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Türkiye Futbol Fedarasyonu’na tepki göstererek, “Benim 300 tane taraftarım içeri alınmıyor. Ben Nihat Başkana söylüyorum, benim taraftarım dışarıda, her yer Beşiktaşlı. Sayı saymadığını bilmiyor. Ama federasyon başkanı olmuş. Yazıklar olsun” diye konuştu.

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Yorumlar

ömer

Zaten fb gs bjk üçlü bir lig kursunlar her hafta biri şampiyon olsun.Anadolu boşa para harcamasın...Futbola amatör olarak yerelde devam edilsin...Her takimda 16 yabancı var bizim çocuklara katkısı yok.Para dışarı gidiyor zaten...
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Ömer

Federasyon hatalı olabilir . Ama Antalyalı futbolcuların antrenörün hiç mi suçu yok . Konsantre yok hırs yok son anda kümede kalmış bir takım . Antalya bu kadroyla ilk beşte olmalıydı . Sivas’ın kadrosu daha mı iyi . Yeter artık zihniyet değişmeli . İyi bir suçlu bul tamam ne güzel . Yorgun Beşiktaş’a en az üç atmalıydı . Hani nerde . Ersun bir de takımı dinlendirmiş . Ya komik olmayın futbolcular çoktan tatile çıkmış bile yazık .
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