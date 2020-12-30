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Spor Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Farklı mağlubiyet bize yakışmadı"
Spor

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Farklı mağlubiyet bize yakışmadı"

Süper Lig'de 2020 yılının son maçında dün Atakaş Hatayspor'a 6-0'lık skorla farklı yenilen kırmızı-beyazlılar, 16. haftada liderlik koltuğundaki Galatasaray ile oynayacağı maçtan puan ya da puanlarla dönmek istiyor - Süğlün: - "Bizim için dün o maç bitti. O karşılaşmayı unuttuk, şimdi Galatasaray mücadelesine aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz" - "Büyük bir şanssızlık yaşadık, tekrarı olmayacaktır. Bunu en kısa sürede telafi ederiz. Dünkü karşılaşmadan çıkarılacak dersler vardır. Hocamız da bu dersleri futbolcularımızla birlikte çıkaracaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:43:05 -
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Farklı mağlubiyet bize yakışmadı"

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'in 15. haftasında dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, bu mağlubiyeti unutup Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Kırmızı-beyazlılar, Antalya Stadı'nda önceki gün oynanması planlanırken yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertesi güne ertelenen 2020 yılının son Süper Lig maçında, Atakaş Hatayspor'a, Boupendza'nın 4, Akintola ve Mirkan Aydın'ın birer golüyle farklı yenildi.

Antalyaspor, bu sonuçla teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı yedinci lig mücadelesinden üçüncü kez mağlubiyetle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlıların başında diğer 4 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Yanal, 6-0'lık Atakaş Hatayspor mağlubiyetiyle teknik direktörlük kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardaki en farklı yenilgisini yaşamış oldu.

Süper Lig'de 25. sezonunu geçiren Antalyaspor da bu mağlubiyet ile lig tarihindeki en farklı yenilgilerinden biriyle karşılaştı.

En farklı şekilde 2001-2002 sezonunda MKE Ankaragücü'ne 12 Ağustos 2001'de iç sahada 8-1 yenilen kırmızı-beyazlıların, sahasındaki diğer en farklı mağlubiyetleri ise şöyle:

SezonTarihMaçSkor
1986-198728 Eylül 1986Antalyaspor-Boluspor2-6
1994-199511 Eylül 1994Antalyaspor-Galatasaray0-5
1996-19971 Mart 1997Antalyaspor-Fenerbahçe0-5
2018-20193 Şubat 2019Antalyaspor-Beşiktaş2-6
2019-202019 Ekim 2019Antalyaspor-Gençlerbirliği0-6


- Süğlün: "Takımımız bunun üstesinden gelecek kalitededir"


Süper Lig'de geride kalan 15 hafta sonunda 17 puanda kalan ve 15. sırada yer alan Akdeniz ekibi, 16. hafta mücadelesinde 2 Ocak 2021 Cumartesi günü lig lideri Galatasaray'a konuk olacağı maça odaklandı.

Antalyaspor Kulübünün Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Atakaş Hatayspor'a farklı yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Şimdi önlerinde Galatasaray karşılaşmasının olduğunu anımsatan Süğlün, şöyle konuştu:

"Bizim için dün o maç bitti. O karşılaşmayı unuttuk, şimdi Galatasaray mücadelesine aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Dünkü mücadelede günümüzde değildik. Biz, kötü bir takım değiliz. Biz, teknik direktöründen, yönetim kurulundan, futbolcularına kadar kaliteli bir ekibiz. Farklı mağlubiyet bize yakışmadı. Büyük bir şanssızlık yaşadık, tekrarı olmayacaktır. Bunu en kısa sürede telafi ederiz. Dünkü karşılaşmadan çıkarılacak dersler vardır. Hocamız da bu dersleri futbolcularımızla birlikte çıkaracaktır. Takımımız bunun üstesinden çok rahat gelecek profesyonellikte ve kalitededir. Bundan sonraki maçlarımızda bize yakışan futbolu sergileyip, en iyi neticeleri elde etmeyi hedefliyoruz."

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