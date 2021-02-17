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Spor Antalyaspor AŞ'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti
Spor

Antalyaspor AŞ'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Antalyaspor AŞ'de yönetim kurulu başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu'nun ardından 7 yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:05:00 -
Antalyaspor AŞ'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Antalyaspor AŞ'de yönetim kurulu başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu'nun ardından 7 yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor AŞ'den 7 yönetim kurulu üyemiz görevlerinden istifa etmiştir. 23 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan Antalyaspor AŞ genel kurulumuza kadar şirket organlarının sağlıklı işleyebilmesi adına diğer 11 yönetim kurulu üyemiz görevlerine devam edecek, bu isimler de genel kurul öncesi istifalarını sunacaklardır."

Antalyaspor AŞ'de Ali Şafak Öztürk'ün 19 Ocak'taki istifasının ardından genel kurul öncesi yönetim kurulu başkanlığını devralan Emin Kemal Hesapçıoğlu da bugün görevini bıraktığını açıklamıştı.

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