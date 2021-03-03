Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyen Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor yarı final müsabakalarında kozlarını paylaşacak.

Kupa’da tek maç eleme usulüyle yapılacak olan yarı final karşılaşmalarında sahadan galibiyetle ayrılan takımlar direkt finale yükselecek.

TFF’nin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının programı belirlendi.

Kupada yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Futbolseverler, Kupada yarı final karşılaşması olan Antalyaspor-Alanyaspor maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Peki, Antalyaspor-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta?

Antalyaspor-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanıldığı yarı final karşılaşmalarında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Söz konusu karşılaşma 17 Mart tarihi saat 20.45’te başlayacak.