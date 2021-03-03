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Spor Antalyaspor-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Antalyaspor-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, 3-2’lik skorla sahadan galibiyetle ayrılarak kupada yarı finale yükseldi. Antalyaspor ise Sivasspor’u 1-0’lık skorla devirerek yarı final karşılaşmalarında yerini almıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı için geri sayım başlarken söz konusu maçların tarihleri ve saat kaçta başlayacakları merak edilmeye başlandı. Peki, Antalyaspor-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-03-03 13:34:00 -
Antalyaspor-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyen Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor yarı final müsabakalarında kozlarını paylaşacak.

Kupa’da tek maç eleme usulüyle yapılacak olan yarı final karşılaşmalarında sahadan galibiyetle ayrılan takımlar direkt finale yükselecek.

TFF’nin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının programı belirlendi.

Kupada yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Futbolseverler, Kupada yarı final karşılaşması olan Antalyaspor-Alanyaspor maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Peki, Antalyaspor-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta?

Antalyaspor-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanıldığı yarı final karşılaşmalarında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Söz konusu karşılaşma 17 Mart tarihi saat 20.45’te başlayacak.

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