Antalya'nın Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Turizm kenti Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı.
Kemer ilçesinde, teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine sabah erken saatlerde kar düştü.
3 saat süreyle devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yükseldi.
İlçe merkezinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, Tahtalı Zirvesi'nde ise 3 derece olarak kaydedildi.