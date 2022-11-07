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Gündem Antalya'nın Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Gündem

Antalya'nın Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 18:31:00 -

Turizm kenti Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı.

Kemer ilçesinde, teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine sabah erken saatlerde kar düştü.

3 saat süreyle devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yükseldi.

İlçe merkezinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, Tahtalı Zirvesi'nde ise 3 derece olarak kaydedildi.

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