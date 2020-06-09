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Aktüel

Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:46:27 -
Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın simgeleri arasında yer alan ve turistlerin ilgisini çeken Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Hıdırlık Kulesi'ni tarihi, kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için proje hazırlandı.

Proje kapsamında, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Hıdırlık Kulesi çevresinde kazı çalışması başlatıldı. Antalya Müze Müdürlüğü denetimindeki çalışma kapsamında ekipler, tarihi dokuya zarar vermemek için iş makinesi kullanmıyor, titizlikle gerçekleştirilen kazı elle yapılıyor.

Kazıdan elde edilecek buluntular, tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi projesine temel oluşturacak. Yaklaşık 400 gün planlanan kazı çalışmaları 1,5 milyon liraya mal olacak.

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