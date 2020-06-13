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Aktüel

Antalya'nın falez plajları ziyaretçilerine hizmet vermeye başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:24:35 -
Antalya'nın falez plajları ziyaretçilerine hizmet vermeye başlıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde en sakin günlerini yaşayan falez plajları, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu plajlarda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlemeye gidildi.

Plajdaki şezlonglar ikili setler halinde sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi, şezlong sayısı yarıya indirildi.

Hijyen kuralları çerçevesinde kumaş, yıkanabilir ve silinebilir minderler kullanılmayacak.

Plajda duş sistemleri de değiştirilip pedalla çalışır hale getirildi. Sahilde çalışanlar ise sürekli maskeli olarak turistlere hizmet verecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu falez plajlarında, şezlong ve şemsiye kullanmak isteyenler ücret ödeyecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konserve Koyu, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş Falez plajlarında inceleme yaptı.

Salgın nedeniyle plajlarda sosyal mesafeye göre düzenlemenin yapıldığını vurgulayan Uysal, dezenfeksiyon çalışmasının devam ettiğini, falez kısmındaki plajların 15 Haziran'da hizmete açılacağını ifade etti.


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