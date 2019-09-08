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Antalya’nın çocukları Teknoloji Festivalinde buluştu

Antalya’da yeni eğitim öğretim yılı öncesi Teknoloji Festivali düzenlendi.

08 Eylül 2019 Pazar 00:11
Antalya’nın çocukları Teknoloji Festivalinde buluştu

Antalya’da yeni eğitim öğretim yılı öncesi Teknoloji Festivali düzenlendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Sevgi, saygı ve demokratik toplum kültüründe dayanışmada örnek olduğumuz gibi teknolojide, çağdaşlıkta çocuklarımızın geleceğini tanzim etme de Muratpaşa olarak bütün Türkiye’ye örnek olmaya kararlıyız" dedi.


Muratpaşa Belediyesi, Pazartesi başlayacak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını bu yıl ilk kez düzenlenen "Muratpaşa Teknoloji Festivali"yle karşıladı. Dünyanın en hızlı drone yarış takımı XBlades ve yıldız pilotu Luke Bannister ile birlikte şampiyon drone yarışçılarının katıldığı festivalde robotik ve kodlama, marker atölyeleri, e-spor turnuvaları düzenlendi. Festivalin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, teknolojik gelişmelerin bütün dünyada çılgınca gittiğini ifade ederek, "Üretim tamamen akıllı sistemler, robotlar üzerinden oluyor. Fabrikalarda insanlar değil akıllı yapay zeka düzenleri faaliyete geçmiş vaziyette. Yine ulaşımda araba değil artık drone. Modern teknoloji, model yönelim dronelergerek yük taşımacılığında, gerek insan taşımacılığında kullanılıyor. Türkiye’mizin de buna göre yapılanması, Milli eğitim sistemimizin buna göre yapılanması gerekiyor. Bizim de bunu hatırlatmak için Ermenek’te, Zeytinköy bölgemizde, Memurevleri’nde 3 yıldır robotik kodlama eğitimlerimiz var " şeklinde konuştu.


Uysal, "Türkiye’ye Muratpaşa olarak sevgi, saygı ve demokratik toplum kültüründe dayanışmada örnek olduğumuz gibi teknolojide, çağdaşlıkta çocuklarımızın geleceğini tanzim etmede Muratpaşa olarak bütün Türkiye’ye örnek olmaya kararlıyız" mesajini verdi.



Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi


Yediden yetmişe teknoloji meraklılarını misafir eden festivalin en önemli konukları elbette çocuklardı. Eğitim dönemi öncesi festivalle eğlenen çocuklar tüm atölyeleri ziyaret ederek çeşitli aktivite ve eğitimlere katıldı. 9 yaşındaki Erdem Çubukçu, teknolojiyle iç içe olduğunu ifade ederek, "Festival çok güzel, keşke her gün gelebilsem. Çeşitli oyunlar oynadım, sildim drone yarışlarını izleyeceğim" dedi.



2 gün boyunca devam edecek


Muratpaşa Kent Meydanı’nda düzenlenen festival gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. DJ ve MC performansları, ışık ve lazer şovlarıyla 2 gün boyunca devam edecek festivalde dünyanın en iyi drone yarış takımı XBlades Racing ve Tech Drone League TDL yarışlarında karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 00:11
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