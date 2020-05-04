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Aktüel

Antalyalılar kısıtlama sonrası sokağa döküldü

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik ve yaya yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 01:02:54 -
Antalyalılar kısıtlama sonrası sokağa döküldü

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik ve yaya yoğunluğu oluştu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’da ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının saat 24.00 itibariyle kalkmasının ardından Antalya’da trafikte ve sokaklarda vatandaş yoğunluğu yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez kentin belirli noktalarında araç yoğunluğu gözlendi.


Bazı vatandaşların yürüyüşe çıkarken bazıları ise kaldırımda sohbet etti..Bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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