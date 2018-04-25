Antalyalı 'Gazman' bu kez de su kuyusunda 7 tüple mahsur kaldı!

Tüpgaz Çektiği İçin Cezaevine Konuldu! İzne Çıktığı Gün 7 Tüple Su Deposunda Mahsur Kaldı 3 saat önce

Antalya Manavgat'ta çaldığı otomobile kurduğu düzenekle seyir halinde gaz çeken bağımlı bu defa 7 tüpgaz çektiği su deposunda mahsur kaldı.

Antalya Manavgat'ta çaldığı otomobile kurduğu düzenekle seyir halinde gaz çeken bağımlı bu defa 7 tüpgaz çektiği su deposunda mahsur kaldı. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



DAHA ÖNCE OTOMOBİLDE GAZ ÇEKTİĞİ İÇİN TUTUKLANMIŞTI



Daha önce otomobil çalıp içine kurduğu düzenekle seyir halinde gaz çektiği için tutuklanarak cezaevine konulan Emrah Y, cezaevinden izinli çıktığı gün soluğu markette aldı.



İZNE ÇIKTIĞI GÜN 7 TÜPGAZ ALIP SU KUYUSUNDA 2 GÜN ÇEKTİ



Eve gidip ailesinden aldığı paranın tamamıyla 4 tane büyük mutfak tüpü 3 piknik tüp alan Emrah Y. bir arkadaşıyla birlikte kullanılmayan su deposuna indi. İki arkadaş ip sarkıtarak indikleri su deposunda 2 gün boyunca kaldı.



ARKADAŞI KUYUYA SARKITTIĞI İPİ KESİNCE MAHSUR KALDI



2'nci günün sonunda su deposundan sarkıttıkları iple yukarı çıkan ismi belirlenemeyen arkadaşı ipi kesince Emrah Y. depoda mahsur kaldı. Bağırarak çevreden yardım isteyen Emrah Y.'nin sesini duyan bir vatandaşın 112'yi arayarak bir kişinin su deposunda mahsur kaldığını söylemesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi olay yerine gitti.



JANDARMA BAĞIMLIYI KURTARIP KELEPÇELEDİ



Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki su deposuna çıkan itfaiye ekibi, içeride bir kişinin olduğunu belirleyerek jandarmaya haber verdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerinin gelmesinin ardından önce depodaki 4 büyük 3 piknik tür ipe bağlanmak suretiyle yukarı çıkarıldı. Ardından da depoda mahsur kalan Emrah Y. uzatılan merdivenle yukarı çıkarıldı. Jandarma ekipleri Emrah Y.'yi kelepçeleyerek gözlem altına aldı.



"NE YAPTIYSAM ÇIKAMADIM"



2 gündür depoda kaldığını ve bu süre içerisinde 4 büyük 3 piknik olmak üzere 7 adet tüp kullandığını belirten Emrah Y. "Cezaevinden izinli geldim. Evde 2-3 gün kaldıktan sonra evden para aldım ve ayrıldım. Gidip marketten tamamına tüp aldım. 1.5 yıl önce de bu depoya gelerek uzun süre kalmıştım.

Buraya geldim ve iple aşağıya inerek burada kalmaya başladım. Yanımda bir arkadaş daha vardı. Bugün kendisi yukarı çıktıktan sonra ipi yukarı çekti. Ne yaptıysam çıkamadım. Başım dönmeye başladı" dedi.



KÜÇÜK YAŞTAN BERİ BAĞIMLIYMIŞ



Küçük yaşlarda Manavgat çöplüğünün bulunduğu kum mevkiinde birkaç arkadaşıyla birlikte tüp kullanmaya başladığını ve bağımlı hale geldiğini belirten Emrah Y. "Ne yaptıysam vazgeçemedim. Son olarak Antalya'da tedavi gördüm. Antalya'ya gidip geldim. Nasihatten başka bir şey olmadı. Ne yazık ki vazgeçemiyorum" ifadelerini kullandı.

Emrah Y., depodan itfaiyeciler ve jandarma yardımıyla indirildikten sonra karakola götürüldü.