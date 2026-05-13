Antalya'dan tüm Türkiye'ye gönderiliyor! Gün doğmadan mesai başlıyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya Elmalı'da örtüaltında üretilen şakayık çiçekleri, Türkiye’nin 81 ilinden talep görüyor. Eymir Mahallesi’nde üreticiler, yoğun siparişlere yetişebilmek için sabahın ilk ışıklarıyla seralarda mesaiye başlıyor.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde üreticiler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen şakayık siparişlerine yetişmek için sabahın ilk ışıklarıyla seraların yolunu tutuyor. Yıllar önce sınırlı alanlarda başlayan üretim, bugün seralarda geniş arazilerde yürütülüyor. Özellikle ilkbahar aylarında mahalle çiçek bahçesine dönüşürken, üreticiler ise yoğun taleplere yetişebilmek için sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Eymir'de yetiştirilen şakayık çiçekleri Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor. Düğünlerden özel organizasyonlara, otellerden çiçek sektörüne kadar birçok alanda tercih edilen şakayıklar, hem kaliteli yapısı hem de uzun ömürlü olmasıyla dikkati çekiyor. Özellikle büyük şehirlerden gelen siparişlerin her geçen yıl artması üreticilerin yüzünü güldürüyor.

 

Bölge ekonomisi için önemli

Şakayık üretimi bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Mahallede birçok aile geçimini çiçek üretiminden sağlarken, üretim dönemlerinde başta kadınlar olmak üzere yüzlerce kişiye istihdam oluşturuluyor. Toplama, ayıklama, paketleme ve sevkiyat aşamalarında çalışanlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. Özellikle doğal koşullar sayesinde yetişen çiçeklerin kalite bakımından büyük ilgi gördüğü, Eymir şakayığının marka olma yolunda ilerlediği kaydedildi. Bölge halkı ise şakayık üretiminin daha da büyümesi ve Elmalı'nın çiçekçilik alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelmesini hedeflediklerini, desteklerin artmasıyla ihracat kapılarının açılabileceğini ifade etti.

 

Bölgedeki şakayık üreticilerden Yahya Başkurt, "Burası 7,5 dönüm. Dönüme 2 bin fide gidiyor. Her kökte 4-5 dal veriyor. Senede bir kez çiçek veriyor. Türkiye'nin 81 iline gönderim yapıyoruz. Burada 50- 60 kişiye istihdam sağlıyoruz" dedi.

